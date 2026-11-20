Мішель Єо / © Associated Press

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Голлівудська акторка Мішель Єо продемонструвала ефектний модний образ під час промозаходу в Лондоні. Зірка відвідала фотокол фантастичного мінісеріалу Blade Runner 2099, який відбувся на даху Regis House.

Мішель Єо / © Associated Press

Для виходу 64-річна акторка обрала сукню насиченого салатового відтінку з градієнтним переходом кольору, розшиту паєтками, та з мереживними вставками. Вбрання було створене спеціально для неї брендом Self-Portrait.

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Мішель Єо / © Associated Press

Особливу увагу привернула біла хутряна шуба, яку Мішель недбало накинула на плечі. Завершили образ високі чорні чоботи на підборах. Акторка розпустила волосся і зробила макіяж з акцентом на очі.

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Мішель Єо / © Associated Press

У серіалі Blade Runner 2099 Мішель Єо грає роль реплікантки Олвен, якій залишилося жити зовсім недовго. Події продовження культової франшизи розгортаються через 50 років після фільму «Той, хто біжить по лезу 2049».

Нагадаємо, раніше Мішель Єо з’явилася на публіці у величезній сукні з фатину.

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