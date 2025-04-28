66-річна Мішель Пфайффер позувала в купальнику та гламурних окулярах

Мішель Пфайффер

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Власниця премій «Золотий глобус» та BAFTA, а також номінантка на «Оскар» та «Еммі» — 66-річна Мішель Пфайффер — показала кадр, зроблений, судячи з техніки — камери на рейках та дротах — на задньому плані, на знімальному майданчику.

Акторка позувала у шезлонгу. На ній був синій суцільний купальник, солом’яний капелюх, легкий пляжний халат та гламурні сонцезахисні окуляри. У руках Мішель тримає книгу Binding Rose авторства Ivy Fox.

У хештегах вона відзначила назву серіалу, в якому зараз зайнята, — Margo’s Got Money Troubles. Це мінісеріал від Apple TV+, заснований на однойменному романі Руфі Торп, опублікованому 2024 року. Головну роль — героїню Марго Мілле — виконує Ель Фаннінг. Мішель Пфайффер грає Шайєнн Мілле, колишню офіціантку, матір головної героїні. Знімання розпочалися у лютому 2025-го, а прем’єра серіалу запланована на 2026-й.

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