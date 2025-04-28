66-річна Мішель Пфайффер залишила свій автограф на знаковому заході у Голлівуді

Мішель Пфайффер / © Associated Press

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Починаючи від 1920-х років свої відбитки рук, ніг та автографи на застиглому бетоні залишали актори та співаки.

25 квітня честь залишити свій слід на бетонній плиті, яку потім встановлять біля театру, випала акторці Мішель Пфайффер.

Мішель Пфайффер / © Associated Press

66-річна зірка з’явилася на урочистому заході в чорному штанному костюмі від бренду The Row, заснованого сестрами Олсен. Також вона носила шовкову сорочку та туфлі на підборах.

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Мішель Пфайффер / © Associated Press

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Відбитки рук, ніг та автограф Мішель Пфайффер / © Associated Press

Нагадаємо, що також Мішель має зірку на Голлівудській Алеї слави, яку вона отримала ще 2007 року.

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Мішель Пфайффер, її чоловік, син та дочка / © Associated Press