ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
1 хв

66-річна Мішель Пфайффер залишила свій автограф на знаковому заході у Голлівуді

Голлівудська Алея слави і відбитки рук перед Китайським театром TCL є знаковими подіями, які вшановують досягнення знаменитостей.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Мішель Пфайффер

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Починаючи від 1920-х років свої відбитки рук, ніг та автографи на застиглому бетоні залишали актори та співаки.

25 квітня честь залишити свій слід на бетонній плиті, яку потім встановлять біля театру, випала акторці Мішель Пфайффер.

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Мішель Пфайффер / © Associated Press

66-річна зірка з’явилася на урочистому заході в чорному штанному костюмі від бренду The Row, заснованого сестрами Олсен. Також вона носила шовкову сорочку та туфлі на підборах.

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Відбитки рук, ніг та автограф Мішель Пфайффер / © Associated Press

Відбитки рук, ніг та автограф Мішель Пфайффер / © Associated Press

Нагадаємо, що також Мішель має зірку на Голлівудській Алеї слави, яку вона отримала ще 2007 року.

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Мішель Пфайффер, її чоловік, син та дочка / © Associated Press

Мішель Пфайффер, її чоловік, син та дочка / © Associated Press

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
226
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie