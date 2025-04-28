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66-річна Мішель Пфайффер залишила свій автограф на знаковому заході у Голлівуді
Голлівудська Алея слави і відбитки рук перед Китайським театром TCL є знаковими подіями, які вшановують досягнення знаменитостей.
Починаючи від 1920-х років свої відбитки рук, ніг та автографи на застиглому бетоні залишали актори та співаки.
25 квітня честь залишити свій слід на бетонній плиті, яку потім встановлять біля театру, випала акторці Мішель Пфайффер.
66-річна зірка з’явилася на урочистому заході в чорному штанному костюмі від бренду The Row, заснованого сестрами Олсен. Також вона носила шовкову сорочку та туфлі на підборах.
Нагадаємо, що також Мішель має зірку на Голлівудській Алеї слави, яку вона отримала ще 2007 року.