Шоу-бізнес
100
1 хв

67-річна американська акторка у сукні з пікантним декольте і золотими 3D-квітами зачарувала на церемонії

Анджела Бассетт мала неймовірний вигляд у чорному вбранні із золотим декором.

Аліна Онопа
Анджела Бассетт

Анджела Бассетт / © Getty Images

Американська акторка, зірка «Чорної пантери» Анджела Бассетт відвідала церемонію нагородження Американського фестивалю чорного кіно, яка відбулася у готелі SLS у Лос-Анджелесі.

Акторка розкішним образом привернула увагу на червоній доріжці. Вона постала у чорному ансамблі, оздобленому золотими прикрасами у вигляді 3D-квітів, від індійського бренду Falguni Shane Peacock.

Анджела Бассетт / © Getty Images

Анджела Бассетт / © Getty Images

На ній була сукня з пікантним декольте, високим розрізом і шлейфом. На плечі Анджела накинула елегантний жакет і взута була у чорні босоніжки на високих платформах і підборах.

У Бассетт було укладання з рівним проділом, макіяж із шоколадною помадою і золоті сережки у вухах.

100
