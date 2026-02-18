- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 100
- Час на прочитання
- 1 хв
67-річна американська акторка у сукні з пікантним декольте і золотими 3D-квітами зачарувала на церемонії
Анджела Бассетт мала неймовірний вигляд у чорному вбранні із золотим декором.
Американська акторка, зірка «Чорної пантери» Анджела Бассетт відвідала церемонію нагородження Американського фестивалю чорного кіно, яка відбулася у готелі SLS у Лос-Анджелесі.
Акторка розкішним образом привернула увагу на червоній доріжці. Вона постала у чорному ансамблі, оздобленому золотими прикрасами у вигляді 3D-квітів, від індійського бренду Falguni Shane Peacock.
На ній була сукня з пікантним декольте, високим розрізом і шлейфом. На плечі Анджела накинула елегантний жакет і взута була у чорні босоніжки на високих платформах і підборах.
У Бассетт було укладання з рівним проділом, макіяж із шоколадною помадою і золоті сережки у вухах.