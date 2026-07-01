67-річна Мадонна в корсеті та сітчастих колготках позувала для глянцевого журналу

Мадонна, фото: instagram.com/vogueitalia

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67-річна легендарна співачка Мадонна стала головною зіркою нового номера італійської редакції Vogue. На обкладинці глянцевого журналу вона з’явилася в корсеті, колготках у сітку, наколінниках, блискучих туфлях та з еластичними бинтами на руках. Автором фото став Рафаель Паваротті.

В інтерв’ю для журналу Мадонна розповіла про свій новий альбом Confessions II, який вийде 3 липня, та про сучасну музику.

Новий альбом Confessions II — продовження культового Confessions on a Dance Floor. Мадонна каже, що не намагалася повторити успіх альбому 2005 року, а хотіла знову передати відчуття свободи, яке дарує танець. Вона знову працювала з продюсером Стюартом Прайсом, який разом із нею створив оригінальний альбом.

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Її новий альбом — відповідь на самотність. Мадонна назвала свій новий альбом Confessions II «протиотрутою від ізоляції». За її словами, танцювальна музика об’єднує людей і нагадує, що вони не самотні. Співачка вважає, що клубна культура завжди була місцем свободи, де люди різного віку, національностей, орієнтації та поглядів могли почуватися рівними. Саме тому танцювальна музика для неї має не лише розважальне, а й суспільне значення.

Мадонна також висловилася щодо соціальних мереж. Вона зізналася, що іноді мріє просто зникнути, відключитися від уваги публіки та соціальних мереж. Однак творчість незмінно повертає її назад. Артистка вважає, що сучасні соцмережі нерідко створюють ілюзію близькості між людьми, хоча насправді можуть посилювати відчуття ізоляції. На її думку, живе спілкування та спільні емоції на концертах чи танцмайданчику неможливо замінити віртуальною взаємодією.

Нагадаємо, що раніше Мадонна здивувала публіку в Нью-Йорку, з’явившись у обтислому рожевому корсеті та панчохах.

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