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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
303
Час на прочитання
1 хв

67-річна Мадонна здивувала публіку у Нью-Йорку в обтислому рожевому корсеті та панчохах

Співачка виступила на сцені з коротким концертом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Мадонна

Мадонна / © Getty Images

У свої 67 років Мадонна не втратила своєї здатності шокувати. Попкоролева приголомшила, коли виступила з несподіваним концертом на Таймс-сквер у Нью-Йорку.

Співачка, яка активно просуває свій новий альбом Confessions II, виступала 15 хвилин на сцені і цей концерт також ознаменував початок Місяця Прайду.

Мадонна / © Getty Images

Мадонна / © Getty Images

Для виступу Мадонна одягла обтислий рожевий корсет поверх боді з рюшами в поєднанні з синім атласним бюстгальтером. Доповнювали сміливий образ рожеві рукавички та панчохи.

Вона також носила сонцезахисні окуляри з блакитними лінзами, масивне кольє на шиї та срібні чоботи до колін.

Мадонна / © Getty Images

Мадонна / © Getty Images

Цей виступ співачки відбувся після того як її пограбували. У квітні у співачки зникло вінтажне вбрання, яке вона одягала на Coachella.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
303
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