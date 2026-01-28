- Дата публікації
67-річна Мішель Пфайффер прийшла на Тиждень високої моди у оксамиті
Вона рідкісна гостя на світських заходах і віддає перевагу тихому життю без уваги публіки, тому поява акторки на Тижні моди стала сенсацією.
Голлівудська зірка Мішель Пфайффер мала дуже вишуканий вигляд на Тижні високої моди у Парижі, який стартував 26 січня. Акторка відвідала показ колекції от-кутюр на сезон весна-літо 2026 Модного дому Giorgio Armani Privé, який відбувся вже без легендарного засновника марки Джорджіо Армані.
Креативний лук акторки був виконаний із розкішного чорного оксамиту і складався зі штанів та жакета з короткими рукавами. Однак якщо штани були класичними, то от жакет мав декоративні елементи у вигляді гламурних ґудзиків.
Також Пфайффер доповнила образ лонгслівом всипанис стразами, масивними парними браслетами на зап’ястях, клатчем та туфлями-човниками.
Окрім Мішель показ Armani відвідала також акторка Кейт Гадсон у чорно-рожевому ансамблі з бісером та лелітками. Вона була на показі у центрі уваги, оскільки номінована цього року на «Оскар».