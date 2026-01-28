ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
118
1 хв

67-річна Мішель Пфайффер прийшла на Тиждень високої моди у оксамиті

Вона рідкісна гостя на світських заходах і віддає перевагу тихому життю без уваги публіки, тому поява акторки на Тижні моди стала сенсацією.

Юлія Каранковська
Мішель Пфайффер

Мішель Пфайффер / © Getty Images

Голлівудська зірка Мішель Пфайффер мала дуже вишуканий вигляд на Тижні високої моди у Парижі, який стартував 26 січня. Акторка відвідала показ колекції от-кутюр на сезон весна-літо 2026 Модного дому Giorgio Armani Privé, який відбувся вже без легендарного засновника марки Джорджіо Армані.

Креативний лук акторки був виконаний із розкішного чорного оксамиту і складався зі штанів та жакета з короткими рукавами. Однак якщо штани були класичними, то от жакет мав декоративні елементи у вигляді гламурних ґудзиків.

Мішель Пфайффер / © Getty Images

Мішель Пфайффер / © Getty Images

Також Пфайффер доповнила образ лонгслівом всипанис стразами, масивними парними браслетами на зап’ястях, клатчем та туфлями-човниками.

Окрім Мішель показ Armani відвідала також акторка Кейт Гадсон у чорно-рожевому ансамблі з бісером та лелітками. Вона була на показі у центрі уваги, оскільки номінована цього року на «Оскар».

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

