67-річна Шерон Стоун вийшла у світ у луках, які наважилась би одягти не кожна жінка

Акторка знову привернула до себе увагу, адже обрала для виходу у світ два дуже екстравагантних образи.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Шерон Стоун

Шерон Стоун / © Getty Images

Спершу зірка відвідала премію Astra Awards у Лос-Анджелесі. На захід акторка одягла в’язану сукню з розрізом на спідниці, високою горловиною та об’ємною торочкою. Носила це вбрання Шерон у поєднанні із великою шубою Zuleyha Kuru та дуже незвичними ботфортами Gedebe з леопардовим принтом виконаним стразами.

Також відома акторка зробила укладання з легкими локонами, одягла великі золоті прикраси — сережки та браслети, а також нафарбувалась.

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Потім акторка відвідала щорічну церемонію вручення премії Annual Movies for Grownups Awards в Беверлі-Гіллз.

Перед камерами на червоный дорыжцы акторка позувала у костюмі від Tang Chi — бренду, який заснувала Тан Чі Фан, також відома як Меггі Фан, модельєрка, яка народилася на Тайвані та зараз мешкає в Нью-Йорку. Костюм, який одягла Шерон дизайнерка представила на показі колекції весна-літо 2026.

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун у гарному вбранні (25 фото)

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

