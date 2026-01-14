- Дата публікації
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
- 466
- 1 хв
67-річна Шерон Стоун вийшла у світ у луках, які наважилась би одягти не кожна жінка
Акторка знову привернула до себе увагу, адже обрала для виходу у світ два дуже екстравагантних образи.
Спершу зірка відвідала премію Astra Awards у Лос-Анджелесі. На захід акторка одягла в’язану сукню з розрізом на спідниці, високою горловиною та об’ємною торочкою. Носила це вбрання Шерон у поєднанні із великою шубою Zuleyha Kuru та дуже незвичними ботфортами Gedebe з леопардовим принтом виконаним стразами.
Також відома акторка зробила укладання з легкими локонами, одягла великі золоті прикраси — сережки та браслети, а також нафарбувалась.
Потім акторка відвідала щорічну церемонію вручення премії Annual Movies for Grownups Awards в Беверлі-Гіллз.
Перед камерами на червоный дорыжцы акторка позувала у костюмі від Tang Chi — бренду, який заснувала Тан Чі Фан, також відома як Меггі Фан, модельєрка, яка народилася на Тайвані та зараз мешкає в Нью-Йорку. Костюм, який одягла Шерон дизайнерка представила на показі колекції весна-літо 2026.