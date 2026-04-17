68-річна Шерон Стоун прийшла на галавечір у прозорій сукні з аплікаціями

Шерон Стоун / © Associated Press

68-річна Шерон Стоун відвідала галавечір присвячений відкриттю галереї Девіда Геффена в межах Los Angeles County Museum of Art (LACMA) — найбільшому художньому музеї на західному узбережжі США.

Акторка була неймовірною у довгій і абсолютно прозорій сукні-сітці з рукавами і прямою спідницею від бренду Falguni Shane Peacock. Чорне вбрання було прикрашене аплікаціями з помаранчевим штучних хутром, яке доповнювали стрази та камені.

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон носила сукню у поєднанні з чорною закритою спідньою білизною, зокрема бюстгальтером та трусами-шортами з високим посадженням. Також до сукні вона додала чорну накидку, але тримала її просто у руках, як і клатч-коробку.

Ще більшого шику цьому образу Стоун також додали масивні коштовності, які вона обрала, зокрема масивне кольє з великою кількістю каменів та шарів.