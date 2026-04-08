68-річна Шерон Стоун у смугастому ансамблі сходила на церемонію для дизайнерів
Акторка прийшла на світську церемонію не у сукні, а у цікавому і яскравому костюмі.
Шерон Стоун відвідала Fashion Trust U.S. Awards — це щорічна премія в США, яка підтримує молодих дизайнерів і допомагає їм розвивати власні бренди. На заході вона з’явилася не у вечірній сукні, а в оригінальному ансамблі.
Зірка поєднала смугастий костюм з білим коротким двобортним жакетом, який був прикрашений коричневими ґудзиками. Також Шерон доповнила образ сумкою відтінку капучино з короткими ручками від Dolce & Gabbana, а волосся вклала назад у лаконічну зачіску. Головним акцентом луку акторки стали прикраси на її шиї — кольє з зеленими каменями та кулоном-квіткою.
Акторка останнім часом часто з’являється на публіці і кілька разів її фотографували папараці, зокрема у Нью-Йорку. Стоун продемонструвала образ на вулицях міста незвичний лук з яскравими колготками, на яких був геометричний принт.