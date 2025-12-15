69-річна зірка "Сексу і міста" Кім Кеттролл блиснула фігурою в купальнику

Кім Кеттролл / © Associated Press

69-річна акторка Кім Кеттролл, добре відома всім за роллю Саманти в популярному серіалі «Секс і місто», поділилася у своєму Instagram фото з відпочинку. Вона позувала на бортику басейну, розташованого на березі океану в оточенні пальм. На ній був суцільний чорний купальник.

Місце відпочинку акторка не повідомила. Можливо, вона вирушила в медовий місяць зі своїм коханим Расселом Томасом, за якого нещодавно вийшла заміж.

Зазначимо, Кім і Рассел познайомилися у Великій Британії, на каналі BBC, де чоловік працював звукорежисером. У стосунках вони перебувають від 2016 року. Пара ніколи не афішувала свій роман і майже не з’являлася разом на червоних доріжках. Акторка називала їхні стосунки спокійними, зрілими та такими, що підтримують.

Раніше, нагадаємо, Кім Кеттролл прийшла на модний показ у Нью-Йорку. Зірка одягла коротку сукню-жакет, яку поєднала з капроновими колготками, босоніжками і сумкою.