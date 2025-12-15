ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
480
Час на прочитання
1 хв

69-річна зірка "Сексу і міста" Кім Кеттролл блиснула фігурою в купальнику

Акторка поділилася знімками з відпочинку.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Кім Кеттролл

Кім Кеттролл / © Associated Press

69-річна акторка Кім Кеттролл, добре відома всім за роллю Саманти в популярному серіалі «Секс і місто», поділилася у своєму Instagram фото з відпочинку. Вона позувала на бортику басейну, розташованого на березі океану в оточенні пальм. На ній був суцільний чорний купальник.

Кім Кеттролл

Кім Кеттролл

Місце відпочинку акторка не повідомила. Можливо, вона вирушила в медовий місяць зі своїм коханим Расселом Томасом, за якого нещодавно вийшла заміж.

Зазначимо, Кім і Рассел познайомилися у Великій Британії, на каналі BBC, де чоловік працював звукорежисером. У стосунках вони перебувають від 2016 року. Пара ніколи не афішувала свій роман і майже не з’являлася разом на червоних доріжках. Акторка називала їхні стосунки спокійними, зрілими та такими, що підтримують.

Раніше, нагадаємо, Кім Кеттролл прийшла на модний показ у Нью-Йорку. Зірка одягла коротку сукню-жакет, яку поєднала з капроновими колготками, босоніжками і сумкою.

Дата публікації
Кількість переглядів
480
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie