7 цікавих фактів про романтичну комедію "Забери мене на місяць" зі Скарлетт Йоганссон і Ченнінгом Татумом у головних ролях

Від 11 липня у широкий прокат виходить романтична комедія "Забери мене на місяць" зі Скарлетт Йоганссон та Ченнінгом Татумом у головних ролях.

За сюжетом події історії розгортаються на тлі історичної посадки космічного корабля "Апполон-11" на Місяць. Коли імідж NASA майже зазнав краху, талановита маркетологиня Келлі Джонс розпочинає безпрецедентну промокампанію, щоб виправити ситуацію. Цим вона неабияк ускладнює роботу над висадкою усій команді NASA. Проте, коли Білий дім вирішує, що місія є надто важливою аби її провалити, Келлі доручають зняти фальшиве приземлення як запасний варіант. Безкомпромісна боротьба за першість розпочинається.

Спеціально до прем’єри ми підготували для вас 7 ексклюзивних фактів зі знімального майданчика.

№1

Скарлетт Йоганссон не лише виконує одну з головних ролей у фільмі, але й продюсує його через спільну з Джонатом Лієм продюсерську компанію – These Pictures.

Оригінальна ідея фільму з’явилася у голови кіновідділу Кінана Флінна, який подумав: а що якби все, що люди чули 20 липня 1969 року було б справжнім аудіозаписом висадки людини на Місяць, але зображення, яке вони бачили було б фейком у Голлівудському стилі? Ідея Скарлетт настільки сподобалася, що вона взялася втілювати її.

№2

Поруч із персонажами Скарлетт Йоганссон і Ченнінга Татума виблискує ще один феноменальний актор – кіт Місчіф (Пустун). "Кіт дарує фільму нотки магічного реалізму, що видається дуже притаманним класичним романтичним комедіям. Це дуже грайлива ідея", – каже Йоганссон.

На екрані роль Місчіфа (Пустуна) втілювали три кота – Гікорі, Затемнення і Вілбур, але Татум згадує конкретно одного з них.

"Гікорі – майстер. Гікорі, мабуть, один із найкращих акторів у фільмі", – каже Ченнінг.

Маючи попередній досвід роботи з котами в кіно, Татум думав, що зрештою для зображення кота треба буде використовувати комп’ютерну графіку.

"Котам начхати на те, чого ви від них хочете. Їм начхати на ваше кіно, вони такі: Не знаю, може я побіжу туди і почну вилизувати свою шерсть. Але Гікорі відпрацьовував щоразу", – додав актор.

№3

Виробництво "Забери мене на місяць" мало підтримку з боку NASA. Кілька співробітників агенції, які працювали в роки програми Аполлон були технічними радниками під час фільмування.

Багато людей вірили в конспірологічну теорію, незважаючи на різноманітні докази, того що люди дійсно висадилися на Місяці. Чи дійсно космічна агенція захотіла б підтримати фільм, який навіть найменшою мірою підтримує цю теорію? "

Дуже багато людей казало нам, що ми, разом з нашим фільмом про фальшиву висадку на місяць лише марнуємо час намагаючись здобути дозвіл на знімання в Космічному Центрі Кеннеді", – каже Лія. "Але NASA, до честі їм, оцінили наш сценарій та історію об’єктивно і побачили в ній, те що й ми: можливість відсвяткувати це неймовірне досягнення такого масштабного рівня – адже 400 000 людей працювало над цією програмою".

Співпраця з NASA збагатила фільм зокрема й доступом до раніше небачених матеріалів із років існування програми Аполлон.

№4

Оператор-постановник фільму Даріуш Вольски творить магію не тільки за кадром, а й у кадрі. Це його перший акторський досвід, він грає Едварда, оператора-постановника фальшивої висадки на Місяць.

№5

Гардероб виконавиці головної ролі Скарлетт Йоганссон – приголомшливий, але навіть вона зізнається, що її улюбленими були вбрання Ленса Веспертайна у виконанні Джима Раша. "Це був найвеселіший досвід примірок, який я мав", – каже Раш.

№6

Ченніг Татум сам виконує одні з найнебезпечніших трюків у фільмі. Наприклад, в епізоді, де він вилітає з вікна в результаті вибуху.

№7

І, нарешті, запитання, яке цікавить всіх найбільше. Ні, насправді не існувало плану трансляції фейкової висадки на Місяць замість справжньої. Але те, як у "Забери мене на місяць" зображено відданість персонажів роботі і мрії про досягнення Місяця… це все дійсно передає справжні настрої і прагнення учасників програми Аполлон.

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