70-річна Донателла Версаче з’явилась на червоній доріжці у Лондоні і захопила стрункістю

Донателла Версаче і Енн Гетевей / © Associated Press

У свої 70 років модельєрка Донателла Версаче підтримує форму і завжди підкреслює фігуру сукнями. Під час лондонської прем’єри фільму «Диявол носить Prada 2» вона стала однією із найпомітніших гостей заходу, а все через вишукані образи.

Італійка залишилась вірною естетиці бренду, який заснував її брат Джанні і яка є її візитівкою.

Чорна сукня, яку Донателла одягла, відкривала плечі і підкреслювала талію. Спідниця у вбрання була прямою і довгою, а от верх був з дрібними складками тканини.

Другу сукню модельєрка одягла на захід, який проводили вже після показу. Вона переодяглася у ще одну довгу сукню відтінку курної троянди, яка була прикрашена бісером, сіткою і плісованою тканиною на подолі.

Поява Донателли на цій прем’єрі була не просто світським виходом. Дизайнерка також зіграла у фільмі епізодичну роль і це підкреслює тісний зв’язок між фільмом та індустрією моди.

Також зв’язок між Модним домом Versace та прем’єрним туром підкреслила Енн Гетевей, коли одягла сукню, пошиту на замовлення. Це надало присутності Донателли на заході додаткової символічності.