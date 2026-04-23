ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
1 хв

70-річна Донателла Версаче з’явилась на червоній доріжці у Лондоні і захопила стрункістю

Легенда світу моди продемонструвала свій фірмовий гламур на прем’єрі фільму.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Коментарі
Донателла Версаче і Енн Гетевей

Донателла Версаче і Енн Гетевей / © Associated Press

У свої 70 років модельєрка Донателла Версаче підтримує форму і завжди підкреслює фігуру сукнями. Під час лондонської прем’єри фільму «Диявол носить Prada 2» вона стала однією із найпомітніших гостей заходу, а все через вишукані образи.

Італійка залишилась вірною естетиці бренду, який заснував її брат Джанні і яка є її візитівкою.

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Associated Press

Чорна сукня, яку Донателла одягла, відкривала плечі і підкреслювала талію. Спідниця у вбрання була прямою і довгою, а от верх був з дрібними складками тканини.

Другу сукню модельєрка одягла на захід, який проводили вже після показу. Вона переодяглася у ще одну довгу сукню відтінку курної троянди, яка була прикрашена бісером, сіткою і плісованою тканиною на подолі.

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Associated Press

Поява Донателли на цій прем’єрі була не просто світським виходом. Дизайнерка також зіграла у фільмі епізодичну роль і це підкреслює тісний зв’язок між фільмом та індустрією моди.

Також зв’язок між Модним домом Versace та прем’єрним туром підкреслила Енн Гетевей, коли одягла сукню, пошиту на замовлення. Це надало присутності Донателли на заході додаткової символічності.

Енн Гетевей у сукні Versace на прем'єрі у Лондоні / © Associated Press

Енн Гетевей у сукні Versace на прем’єрі у Лондоні / © Associated Press

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
251
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie