71-річна Донателла Версаче підкреслила струнку фігуру сукнею з оголеними плечима

Донателла Версаче / © Getty Images

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71-річна Донателла Версаче — італійська модельєрка та колишня креативна дизайнерка Versace — стала лауреаткою почесної премії Icon Award на церемонії Virgin Atlantic Attitude Awards 2026. Урочистий захід відбувся в лондонському концертному залі Roundhouse.

На червоній доріжці дизайнерка з’явилася в ефектному образі — молочній сукні з оголеними плечима, яка підкреслила її струнку фігуру, доповнивши свій образ кількома сріблястими кольє з підвісками та прозорими камінцями. Волосся вона залишила розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на очах.

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Донателла Версаче / © Getty Images

Ця нагорода вшановує внесок дизайнерки у підтримку ЛГБТК+ спільноти. Протягом багатьох років вона відкрито виступає на її підтримку та неодноразово наголошувала, наскільки важливою для неї є ця тема.

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Отримуючи премію, Донателла подякувала спільноті за підтримку, яку сама отримувала протягом багатьох років. Вона зізналася, що для неї особливо важливо бути поруч із людьми, які продовжують боротися за право залишатися собою.

Нагадаємо, раніше Донателла Версаче з’явилася на світському заході в сукні небесно-блакитного відтінку.

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