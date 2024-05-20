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71-річна Ізабель Юппер у пухнастій сукні-халаті від Balenciaga вийшла на червону доріжку у Каннах

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71-річна Ізабель Юппер у пухнастій сукні-халаті від Balenciaga вийшла на червону доріжку у Каннах

Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

Французька акторка прийшла на премєру фільму Кевіна Костнера "Горизонт: Американська сага".

Ізабель Юппер з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю у білій пухнастій сукні від Balenciaga, яка була дуже схожою на халат із поясом. Вбрання мало красивий вишуканий верх, який акцентував увагу на діамантові прикраси на шиї.

Ізабель Юппер / © Associated Press
Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

Сукню Ізабель скомбінувала з бежевими туфлями-панчохами. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, у вухах – елегантні сережки з діамантами, а на пальцях – каблучки з діамантами. Чорний манікюр завершив лук Юппер.

Ізабель Юппер / © Associated Press
Ізабель Юппер / Фото: Associated Press
Ізабель Юппер / © Associated Press
Ізабель Юппер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Ізабель Юппер на Met Gala одягла вбрання теж від Balenciaga, амбасадоркою якого вона є вже багато років. На зірці була ніжна сукня у стилістиці весільного вбрання 1930-х років, створена за мотивами бренду Callot Soeurs, заснованого її сім'єю.

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