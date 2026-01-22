71-річна модель Крісті Брінклі позувала у в’язаних мінішортах і здивувала своїм хобі

Крісті Брінклі / © Instagram Кристи Бринкли

71-річна акторка і модель Крісті Брінклі, пік кар’єри якої припав на 80-ті та 90-ті, поділилася в Instagram серією нових фото, на яких вона позувала у своєму будинку на екзотичних островах Теркс і Кайкос, що в Карибському морі.

Крісті зображена в чорному купальнику, а також у в’язаних мін-шортах, сорочці та солом’яному капелюсі. Вона робить селфі в дзеркалі, декорованому по периметру мушлями різного розміру. Як виявилося, його зробила сама модель. На фото можна помітити драбину, на якій перебуває Брінклі, — вона якраз приклеювала нові мушлі.

«Я створювала його понад 20 років, що ми тут на островах, з мушель, які знаходила на пляжі», — написала зірка під фото.

Зазначимо, у Крісті Брінклі та її сім’ї є будинок (відомий як Lucky House) на островах у Карибському морі. Це місце давно стало її особистою тропічною резиденцією. Вона проводить там багато часу, любить ділитися в Мережі кадрами звідти і гуляти пляжем.

Раніше, нагадаємо, Крісті Брінклі в романтичному вбранні позувала фотографам. Відома модель вкотре вразила своєю красою і вбранням.