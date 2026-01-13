ТСН у соціальних мережах

71-річна модель Крісті Брінклі позувала в купальнику на пляжі

Зірка поділилася пляжними фото з відпустки.

Крісті Брінклі

Крісті Брінклі / © Instagram Кристи Бринкли

71-річна акторка і модель Крісті Брінклі, пік кар’єри якої припав на 80-ті та 90-ті, поділилася у своєму Instagram серією фото з відпочинку. Де саме відпочиває, вона не розповіла, але, схоже, це якісь екзотичні острови.

Крісті Брінклі / © Instagram Кристи Бринкли

Крісті Брінклі / © Instagram Кристи Бринкли

Крісті Брінклі / © Instagram Кристи Бринкли

Крісті Брінклі / © Instagram Кристи Бринкли

На фото зірка позувала в темно-синьому суцільному купальнику без бретелей, у парео з білим флористичним принтом і в солом’яному капелюсі.

«Видихаю…», — лаконічно підписала знімки Крісті. Модель має приголомшливий вигляд. «Секрет молодості — це рух, позитив, не боятися сонця, а й не забувати про SPF», — каже Брінклі. Вона регулярно займається йогою, кардіо та силовими вправами.

Крісті Брінклі / © Instagram Кристи Бринкли

Крісті Брінклі / © Instagram Кристи Бринкли

Крісті Брінклі / © Instagram Кристи Бринкли

Крісті Брінклі / © Instagram Кристи Бринкли

Зазначимо, стрімкий зліт кар’єри Крісті Брінклі розпочався 1974 року, коли її помітили в Парижі. Відтоді вона з’явилася на сотнях обкладинок журналів і стала іконою американської моди. Крім модельної кар’єри зірка захоплюється живописом та ілюстрацією.

Раніше, нагадаємо, Крісті Брінклі з’явилася на світському івенті в білих мінішортах і жакеті з квітами.

Стиль Крісті Брінклі (20 фото)

Кристи Бринкли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кристи Бринкли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Associated Press

Крісті Брінклі / © Associated Press

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Associated Press

Крісті Брінклі / © Associated Press

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Крісті Брінклі / © Getty Images

Кристи Бринкли_2 / © Getty Images

© Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

© Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

© Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

© Getty Images

Кристи Бринкли_2 / © Getty Images

© Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

© Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

© Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

© Getty Images

Кристи Бринкли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кристи Бринкли / © Getty Images

© Getty Images

