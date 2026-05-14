73-річна Ізабель Юппер у діамантах і червоній сукні-плісе з’явилася на Каннському кінофестивалі
Французька акторка в образі lady in red сяяла на Лазуровому узбережжі.
Ізабель Юппер відвідала прем’єру фільму «Паралельні історії», яка відбулася у межах Каннського кінофестивалю.
Акторка з’явилася перед фотографами в ефектній червоній скульптурній сукні-плісе з довгим шлейфом і драматичним об’ємним верхом, який нагадував величезне віяло-квітку.
Аутфіт Юппер доповнила червоними оперними рукавичками. Вона зробила укладання з локонами, вечірній макіяж із акцентом на червоній помаді, вуха прикрасила розкішними довгими діамантовими сережками з торочкою, а на руці був масивний браслет з діамантами і смарагдом.
Образ Ізабель вийшов театральним й елегантним водночас.