73-річна Мей Маск показала архівне знімання для українського глянцю

Мама американського мільярдера та засновника компанії SpaceX Ілона Маска продовжує активно підтримувати Україну.

Цього разу 73-річна Мей Маск поділилася архівним зніманням, яке проводилося для українського глянцю L'Officiel.

На фото зірка позувала у теракотовому костюмі, який прикрашав широкий бордовий пояс, а також у капелюсі із широкими крисами. Доповнили образ блакитна водолазка та яскравий макіяж.

Письменниця уточнила, що знімання відбувалося до війни. Вона супроводила пост хештегом #StandwithUkraine.

Нагадаємо, що під час своєї останньої поїздки до Праги Мей Маск також обрала чимало образів від українських дизайнерів, серед яких був і костюм від Marianna Senchina. Вбрання складалося з подовженого жакету та штанів, які вона доповнила сірою футболкою.

Читайте також: