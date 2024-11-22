75-річний Річард Гір вийшов на червону доріжку з дружиною та дорослим сином

Сім'я прийшла з ним на цей захід, щоби підтримати.

Голлівудський актор Річард Гір, відомий багатьом за фільмом "Красуня", з'явився на презентації нового шпигунського трилера під назвою "Агентство" (The Agency), в якому він зіграв разом із Майклом Фассбендером.

Алехандра Сілва, Річард Гір / Фото: Associated Press

Прем'єра відбулася у Нью-Йорку, а на червону доріжку Гір вийшов зі своєю родиною — дружиною Александрою Сілвою та 24-річним сином Гомером, який народився у його минулому шлюбі з акторкою та моделлю Кері Ловелл.

Вони позували на публіці обійнявшись, а син і батько були в практично однакових луках — обидва вибрали костюми темно-синього кольору та білі сорочки, які носили без краватки.

Алехандра Сілва, Річард Гір та Гомер Гір / Фото: Associated Press

Алехандра Сілва, Річард Гір та Гомер Гір / Фото: Associated Press

На Алехандрі була довга сукня верх у якого був в'язаним, а ось спідниця повністю розшита лелітками.

Алехандра Сілва / Фото: Associated Press

Це не перший випадок, коли син актора супроводжує його на червоній доріжці. Також Гомер прийшов із батьком на Міжнародний Каннський кінофестиваль, який відбувався у Франції у травні цього року.

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