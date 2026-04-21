76-річна Меріл Стріп у сукні-кейпі і чорних рукавичках прийшла на прем’єру фільму "Диявол носить Prada 2"

Меріл Стріп з’явилася на нью-йоркській прем’єрі фільму «Диявол носить Prada 2» у вбранні, яке дуже нагадувало стиль Міранди Прістлі — героїні, яку вона зіграла в цьому фільмі.

Акторка та її стилістка Мікаела Ерлангер обрали шкіряну сукню-балахон з колекції Givenchy осінь 2026 від Сари Бертон. Вбрання мало кейп-рукави й високий комір із зав’язкою. Така цікава деталь на сукні привертала увагу та додавала елегантності. Відсутність додаткових деталей декору також посилювала враження і не відволікала від дизайну сукні.

Доповнила це червоне вбрання Стріп чорними аксесуарами, зокрема шкіряними рукавичками, високими чоботами на підборах від Stuart Weitzman та окулярами. У вухах акторки сяяли сережки-зірки від від David Yurman.

У фільмі «Диявол носить Prada 2» Меріл Стріп знову грає Міранду Прістлі — відому та безкомпромісну редакторку вигаданого журналу про моду Runway. Тому поява акторки на прем’єрі була не просто черговим виходом, а й проявом поваги до персонажа, який став невід’ємною частиною її кар’єри й сучасної попкультури.