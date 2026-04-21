76-річна Меріл Стріп у сукні-кейпі і чорних рукавичках прийшла на прем’єру фільму "Диявол носить Prada 2"

Досвідчена акторка показала образом, як мало насправді потрібно, щоб створити сильне враження на подібному заході.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Меріл Стріп з’явилася на нью-йоркській прем’єрі фільму «Диявол носить Prada 2» у вбранні, яке дуже нагадувало стиль Міранди Прістлі — героїні, яку вона зіграла в цьому фільмі.

Акторка та її стилістка Мікаела Ерлангер обрали шкіряну сукню-балахон з колекції Givenchy осінь 2026 від Сари Бертон. Вбрання мало кейп-рукави й високий комір із зав’язкою. Така цікава деталь на сукні привертала увагу та додавала елегантності. Відсутність додаткових деталей декору також посилювала враження і не відволікала від дизайну сукні.

Доповнила це червоне вбрання Стріп чорними аксесуарами, зокрема шкіряними рукавичками, високими чоботами на підборах від Stuart Weitzman та окулярами. У вухах акторки сяяли сережки-зірки від від David Yurman.

У фільмі «Диявол носить Prada 2» Меріл Стріп знову грає Міранду Прістлі — відому та безкомпромісну редакторку вигаданого журналу про моду Runway. Тому поява акторки на прем’єрі була не просто черговим виходом, а й проявом поваги до персонажа, який став невід’ємною частиною її кар’єри й сучасної попкультури.

