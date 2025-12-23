76-річна Вера Вонг блиснула стрункими ногами в джинсових мінішортах

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Відома американська дизайнерка Вера Вонг поділилася у своєму Instagram серією фото, на яких вона позує в джинсовому аутфіті. На ній джинсова куртка, мінішорти, які підкреслюють її стрункі ноги, а також чорні ботильйони на високих підборах.

Образ Вери доповнюють чорна пов’язка на голові та сонцезахисні окуляри. Розглядаючи фото дизайнерки, складно повірити, що їй 76 років.

Вонг у чудовій фізичній формі. Нещодавно вона показувала фото в купальнику.

Часто Веру запитують, у чому секрет її стрункої фігури. Вона, за її словами, не любить слово «секрет» у даному випадку, адже вся річ не в «чарівній дієті», а в способі життя завдовжки в десятиліття. Вона вважає, що молодість — це передусім цікавість, інтерес до життя та відсутність зацикленості на віці.

