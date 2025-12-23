ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
146
1 хв

76-річна Вера Вонг блиснула стрункими ногами в джинсових мінішортах

Дизайнерка перебуває у чудовій фізичній формі.

Юлія Кудринська
Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Відома американська дизайнерка Вера Вонг поділилася у своєму Instagram серією фото, на яких вона позує в джинсовому аутфіті. На ній джинсова куртка, мінішорти, які підкреслюють її стрункі ноги, а також чорні ботильйони на високих підборах.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Образ Вери доповнюють чорна пов’язка на голові та сонцезахисні окуляри. Розглядаючи фото дизайнерки, складно повірити, що їй 76 років.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вонг у чудовій фізичній формі. Нещодавно вона показувала фото в купальнику.

Часто Веру запитують, у чому секрет її стрункої фігури. Вона, за її словами, не любить слово «секрет» у даному випадку, адже вся річ не в «чарівній дієті», а в способі життя завдовжки в десятиліття. Вона вважає, що молодість — це передусім цікавість, інтерес до життя та відсутність зацикленості на віці.

Раніше, нагадаємо, своїм секретом краси шкіри обличчя ділилася супермодель Гайді Клум. Зірка розповіла про любов до простої, але корисної страви.

Красиві образи модельєрки Вери Вонг (15 фото)

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press

Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

