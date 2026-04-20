ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
570
Час на прочитання
1 хв

76-річна Вера Вонг показала, який вигляд мала 45 років тому

Дизайнерка поділилася фотографією з особистого архіву.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Відома американська дизайнерка Віра Вонг опублікувала у своєму Instagram фото, яке, судячи з підпису, було зроблено 1981 року — тоді майбутній зірці був 31 рік.

Вона позувала в компанії двох жінок — Дебори та Ребекки Мозес, художниць та її подруг.

«Ще кілька спогадів. мій будинок у Південному Гемптоні. Приблизно 1981 рік. Басейн. Дебора, Ребекка і я», — написала дизайнерка

Зазначимо, Вера Вонг — відома дизайнерка весільних суконь. Вона яскравий доказ того, що почати нову кар’єру можна в будь-якому віці. До того, як стати дизайнеркою, вона була професійною фігуристкою, а потім упродовж 17 років працювала редакторкою у Vogue.

Ідея створити власну лінію весільних суконь прийшла до неї лише в 40 років — під час підготовки до власного весілля, коли вона так і не змогла знайти вбрання своєї мрії. Нині її сукні обирають світові зірки, серед яких Вікторія Бекхем, Аріана Гранде та Кім Кардашян.

Раніше, нагадаємо, Вера Вонг підкреслила стрункі ноги мінішортами.

Дата публікації
Кількість переглядів
570
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie