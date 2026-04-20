76-річна Вера Вонг показала, який вигляд мала 45 років тому
Дизайнерка поділилася фотографією з особистого архіву.
Відома американська дизайнерка Віра Вонг опублікувала у своєму Instagram фото, яке, судячи з підпису, було зроблено 1981 року — тоді майбутній зірці був 31 рік.
Вона позувала в компанії двох жінок — Дебори та Ребекки Мозес, художниць та її подруг.
«Ще кілька спогадів. мій будинок у Південному Гемптоні. Приблизно 1981 рік. Басейн. Дебора, Ребекка і я», — написала дизайнерка
Зазначимо, Вера Вонг — відома дизайнерка весільних суконь. Вона яскравий доказ того, що почати нову кар’єру можна в будь-якому віці. До того, як стати дизайнеркою, вона була професійною фігуристкою, а потім упродовж 17 років працювала редакторкою у Vogue.
Ідея створити власну лінію весільних суконь прийшла до неї лише в 40 років — під час підготовки до власного весілля, коли вона так і не змогла знайти вбрання своєї мрії. Нині її сукні обирають світові зірки, серед яких Вікторія Бекхем, Аріана Гранде та Кім Кардашян.
Раніше, нагадаємо, Вера Вонг підкреслила стрункі ноги мінішортами.