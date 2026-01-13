ТСН у соціальних мережах

76-річна Вера Вонг приміряла образ Кармен у мініспідниці та чоботях на платформі

Дизайнерка поділилася яскравим луком.

Юлія Кудринська
Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Відома американська дизайнерка Вера Вонг — велика шанувальниця незвичних і екстравагантних образів. У своєму Instagram вона поділилася одним із них. «Кармен на балконі», — написала зірка під знімками, маючи на увазі головну героїню однойменної опери Жоржа Бізе, про що теж зазначила в коментарі.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера одягла чорний короткий топ, шовкову мініспідницю зі шлейфом і шкіряні високі чоботи на підборах і платформі. Свій образ вона доповнила сонцезахисними окулярами і цікавим кольє з перлами і камінням.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Часто Веру запитують, у чому секрет її стрункої фігури. Вона, за її словами, не любить слово «секрет» у даному випадку, адже вся річ не в «чарівній дієті», а в способі життя завдовжки в десятиліття. Вона вважає, що молодість — це передусім цікавість, інтерес до життя та відсутність зацикленості на віці.

Раніше, нагадаємо, Вера Вонг у купальнику влаштувала фотосесію в джакузі.

