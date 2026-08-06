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- Шоу-бізнес
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77-річна Вера Вонг у мінішортах вирушила на пляж
Дизайнерка показала в мережі, як провела вихідні.
Відома американська дизайнерка Вера Вонг опублікувала у своєму Instagram серію фотографій з відпочинку. Вона вирішила відпочити на пляжі.
На знімках Вера позувала в білих мінішортах, чорному топі та сірому худі. Свій пляжний образ вона доповнила широкополим капелюхом і білими кроксами.
«Час на пляж! Чудова погода!» — написала Вонг під публікацією.
77-річна Вера любить підкреслювати свою фігуру одягом. Її часто запитують, у чому секрет її стрункості. Вонг, за її словами, не любить слово «секрет» у цьому контексті, адже справа не в «чарівній дієті», а в способі життя, що триває десятиліттями. Вона вважає, що молодість — це насамперед допитливість, інтерес до життя та відсутність зацикленості на віці.
Нагадаємо, що раніше Вера Вонг у короткій спідниці та на підборах відвідала Тиждень моди.