77-річна Вера Вонг у топі-бандо та з двома хвостиками викликала фурор на модній премії

Вера Вонг / © Associated Press

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77-річна дизайнерка Вера Вонг з’явилася на червоній доріжці у вбранні, яке підкреслило її струнку фігуру та привернуло увагу фотографів.

Вера Вонг / © Associated Press

Для виходу у світ вона обрала чорний топ-бандо, що залишав відкритими її плечі та живіт, та довгу спідницю до підлоги. Поверх вбрання дизайнерка накидала чорну шкіряну куртку, а головним акцентом образу стало масивне золоте кільце.

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Вера Вонг / © Associated Press

Не менше уваги привернула зачіска Вери. Вона зібрала волосся у два грайливі хвостики, додавши своєму образу невимушеності. А в макіяжі дизайнерка зробила акцент на очах.

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На одному зі знімків Вонг позувала разом із примою-балериною Глоєю Міссельдін, яка була в схожому вбранні, тільки її спідниця була білою.

Вера Вонг та Глоя Міссельдін / © Associated Press

Церемонія CFDA Fashion Awards 2026 відбулася в Американському музеї природної історії в Нью-Йорку. Щорічна премія об’єднує провідних представників індустрії моди та відзначає досягнення американських дизайнерів. Серед гостей цього року була помічена бразильська супермодель Адріана Ліма, яка вийшла на червону доріжку в молочній сукні з глибоким декольте.

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