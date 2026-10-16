77-річна Вера Вонг змінила колір волосся і вразила незвичним образом на світському вечорі в Нью-Йорку

Вера Вонг / © Getty Images

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Міжнародна організація Fashion Group International провела щорічний урочистий вечір FGI Night of Stars — галацеремонію з дрескодом black tie, червоною доріжкою та врученням нагород. Захід відбувся в ресторані Rainbow Room у Нью-Йорку. Темою цьогорічної події стали «Модерністи». Під час церемонії вшанували шістьох впливових лідерів, чия діяльність виходить за межі моди, краси та стилю і впливає на ширшу культурну сферу завдяки творчості, інноваціям та трансформаційному лідерству.

Серед гостей події була 77-річна дизайнерка Вера Вонг, відома насамперед неймовірними весільними сукнями, у яких виходили заміж впливові та знамениті жінки з усього світу. Сама ж вона обрала для своєї появи сукню-колону з дворя рядами рюшів і тонкими бретельками. Спереду сукня була білою, а ззаду — чорною.

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Вера Вонг / © Getty Images

Вонг доповнила вбрання чорною шкіряною курткою-бомбером, яку приспустила з плечей, а також невеликою сумкою. Також цього разу вона відмовилася від свого фірмового чорного відтінку волосся і постала перед камерами світловолосою.

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Кошти, зібрані під час вечора, спрямують на освітні програми, стипендії, професійне навчання та підтримку фахівців у сфері моди й краси. Допомогу отримають як молоді спеціалісти, так і досвідчені представники індустрії.

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