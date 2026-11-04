79-річна Гленн Клоуз і її точна копія: драг-зірка перевтілився у культову акторку до невпізнання

Гленн Клоуз і Алексіс Стоун / © Getty Images

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79-річна акторка Гленн Клоуз відвідала прем’єру другого сезону серіалу All’s Fair, яка відбулася в Нью-Йорку. Зірка постала перед публікою у креативному образі від бренду Matières Fécales з колекції весна-літо 2027, який складався з жакета і спідниці з асиметричним подолом з торочкою.

Гленн Клоуз / © Associated Press

Але не стільки образ акторки привернув увагу, хоч був без сумніву дуже цікавим, як її супутник. Річ у тім, що з Гленн до фотографів вийшов британський драг-артист Алексіс Стоун, який повністю змінив свій вигляд, щоб максимально відтворити зовнішність акторки, і став її копією.

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Гленн Клоуз і Алексіс Стоун / © Getty Images

Обидві зірки були одягнені в однакові костюми та чорні високі чоботи на підборах. Алексіс Стоун уже не вперше перевтілюється в Гленн Клоуз. Кілька років тому артист з’явився на модному показі в Парижі в образі Круелли де Віль — персонажки, яку Клоуз зіграла у культовому фільмі «101 далматинець» 1996 року.

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Цього разу перевтілення було продуманим до найменших деталей, зокрема й зачіски. Коротка світла перука Алексіса та довгі сережки-підвіски повністю відповідали аксесуарам, які обрала сама Гленн Клоуз.

Гленн Клоуз і Алексіс Стоун / © Getty Images

«Коли я був дитиною, мені подобалося бути невпізнаваним: носити перуки, накладні костюми, які робили мене повнішим, і знімні накладні зуби. Думаю, згодом це захоплення природно переросло в те, чим я займаюся зараз», — розповів Стоун про свою роботу.

Свій процес перетворення у акторку драг-артист показав у своїх соцмережах.

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