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80-річний Гаррісон Форд із колегою у сукні з глибоким декольте прийшов на прем'єру "Індіани Джонс" у Берліні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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80-річний Гаррісон Форд із колегою у сукні з глибоким декольте прийшов на прем'єру "Індіани Джонс" у Берліні

Гаррісон Форд і Фібі Воллер-Брідж / Фото: Getty Images

Фібі Воллер-Брідж зіграла головну жіночу роль у пригодницькому фільмі.

У Берліні відбувся прем'єрний показ довгоочікуваної фінальної частини культової франшизи – "Індіана Джонс і реліквія долі". Представив фільм виконавець головної ролі –легендарного героя-археолога – Гаррісон Форд. Він прийшов у супроводі своєї чарівної колеги, зірки серіалу "Погань", Фібі Воллер-Брідж, яка зіграла головну жіночу роль у стрічці.

Гаррісон Форд і Фібі Воллер-Брідж / © Getty Images
Гаррісон Форд і Фібі Воллер-Брідж / Фото: Getty Images

Гаррісон одягнув на захід чорний класичний костюм, білу сорочку у смужку і чорну краватку.

Фібі сяяла перед фотографами в елегантній чорній оксамитовій сукні з оголеними плечами і глибоким декольте. Взута акторка була у чорні босоніжки на шпильках і з камінням на ремінцях. Воллер-Брідж зробила стильне укладання, макіяж із червоною помадою і чорними стрілками та завершила лук лаконічними діамантовими сережками.

Фібі Воллер-Брідж / © Getty Images
Фібі Воллер-Брідж / Фото: Getty Images

В український прокат фільм "Індіана Джонс і реліквія долі" вийде 29 червня.

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Дата публікації
Перегляди
1241
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