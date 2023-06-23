80-річний Гаррісон Форд із колегою у сукні з глибоким декольте прийшов на прем'єру "Індіани Джонс" у Берліні

Фібі Воллер-Брідж зіграла головну жіночу роль у пригодницькому фільмі.
У Берліні відбувся прем'єрний показ довгоочікуваної фінальної частини культової франшизи – "Індіана Джонс і реліквія долі". Представив фільм виконавець головної ролі –легендарного героя-археолога – Гаррісон Форд. Він прийшов у супроводі своєї чарівної колеги, зірки серіалу "Погань", Фібі Воллер-Брідж, яка зіграла головну жіночу роль у стрічці.
Гаррісон одягнув на захід чорний класичний костюм, білу сорочку у смужку і чорну краватку.
Фібі сяяла перед фотографами в елегантній чорній оксамитовій сукні з оголеними плечами і глибоким декольте. Взута акторка була у чорні босоніжки на шпильках і з камінням на ремінцях. Воллер-Брідж зробила стильне укладання, макіяж із червоною помадою і чорними стрілками та завершила лук лаконічними діамантовими сережками.
В український прокат фільм "Індіана Джонс і реліквія долі" вийде 29 червня.
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