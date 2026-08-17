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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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81-річний Майкл Дуглас показав фото з Кетрін Зетою-Джонс та їхніми дітьми — Діланом та Керіс

Голлівудський актор показав залаштунки свого приватного життя на милому сімейносу кадрі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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81-річний Майкл Дуглас

81-річний Майкл Дуглас / © Associated Press

81-річний Майкл Дуглас опублікував в Instagram фото, на якому позував разом зі своєю родиною: дружиною Кетрін Зетою-Джонс та двома дітьми — сином Діланом і донькою Керіс.

Фото були зроблені на відпочинку, ймовірно під час особливої сімейної події, адже Майкл і Ділан були з келихами у руках. Дуглас-старший обрав сорочку з довгими рукавами та принтом пейслі, яку поєднав із білими штанами. 56-річна Зета-Джонс була одягнена в чорну сукню на одне плече з торочкою на спідниці, а волосся зібрала і доповнила образ великими ефектними сережками та яскравим макіяжем.

Ділан одягнув також сорочку із принтом і темні штани, а Керіс — сукню гірчичного відтінку з білим мереживним оздобленням і глибоким декольте.

«Чудовий сімейний вечір! Бажаю всім чудових і веселих вихідних! MD», — підписав Дуглас фото.

Майкл Дуглас, Кетрін Зета-Джонс і їхні діти — Ділан і Керіс

Майкл Дуглас, Кетрін Зета-Джонс і їхні діти — Ділан і Керіс

Це миле сімейне фото з’явилося на сторінці актора після того як він вийшов на публіку зі своєю донькою Керіс раніше. Разом вони відвідали першу церемонію нагородження Mallorca Land of Honour Awards у Іспанії.

Керіс Зета Дуглас і її батько / © Getty Images

Керіс Зета Дуглас і її батько / © Getty Images

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