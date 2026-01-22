- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
82-річна Катрін Деньов у сірій шубі завітала на модний показ у Парижі
Акторка — часта гостя Паризьких тижнів моди.
Катрін Деньов відвідала показ чоловічої колекції Ami Paris осінь-зима 2026-2027, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.
Акторка з’явилася там у стриманому аутфіті. Вона була одягнена у сіру шубу, чорну кофту і чорні штани. Вбрання зірка скомбінувала із чорним лакованим взуттям на низьких підборах. Лук Катріна доповнила коричневою шкіряною сумкою.
Катрін зробила зачіску з легкими локонами, макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.
Нагадаємо, Катрін Деньов прийшла на галаконцерт «Жінки в кіно» у закритій темно-синій сукні максі вільного силуету з рукавами до ліктів.