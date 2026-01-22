ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
206
1 хв

82-річна Катрін Деньов у сірій шубі завітала на модний показ у Парижі

Акторка — часта гостя Паризьких тижнів моди.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Катрін Деньов

Катрін Деньов / © Getty Images

Катрін Деньов відвідала показ чоловічої колекції Ami Paris осінь-зима 2026-2027, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Акторка з’явилася там у стриманому аутфіті. Вона була одягнена у сіру шубу, чорну кофту і чорні штани. Вбрання зірка скомбінувала із чорним лакованим взуттям на низьких підборах. Лук Катріна доповнила коричневою шкіряною сумкою.

Катрін Деньов / © Getty Images

Катрін Деньов / © Getty Images

Катрін зробила зачіску з легкими локонами, макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

Нагадаємо, Катрін Деньов прийшла на галаконцерт «Жінки в кіно» у закритій темно-синій сукні максі вільного силуету з рукавами до ліктів.

206
