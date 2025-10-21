ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

82-річний Мартін Скорсезе вийшов у світ із донькою Франческою і вона його копія

Дівчина виросла дуже схожа на свого знаменитого батька.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Мартін і Франческа Скорсезе

Мартін і Франческа Скорсезе / © Associated Press

Легендарний американський кінорежисер, продюсер, сценарист і актор — 82-річний Мартін Скорсезе — відвідав щорічний галавечір Музею Американської кіноакадемії. На зірковий захід він прийшов у компанії своєї доньки — 25-річної Франчески.

Мартін і Франческа Скорсезе / © Associated Press

Мартін і Франческа Скорсезе / © Associated Press

Дівчина одягла з такої нагоди гламурну золоту сукню на тонких бретельках, яка чудово підкреслювала її фігуру. Вбрання було від відомого бренду Jenny Packham, який також часто обирає принцеса Кейт.

Сукня Франчески була розшита лелітками на спідниці і мала елегантне драпування. На ліфі і бретелях сукня була прикрашена камінням і стразами.

Франческа Скорсезе / © Associated Press

Франческа Скорсезе / © Associated Press

Дівчина дуже схожа на свого знаменитого батька. Її мати — Гелен Морріс, з якою Скорсезе у шлюбі від 1999 року. Франческа, як і її знаменитий батько, займається кінематографом, причому з юних років — у дитинстві вона зіграла у фільмах батька «Відступники», «Хранитель часу» та «Авіатор». Також дівчина активно веде соцмережі й часто знімає TikTok зі своїм батьком — найчастіше це комедійні відео.

Також у Скорсезе є ще дві доньки від двох попередніх шлюбів — Кетрін і Доменіка.

Дата публікації
Кількість переглядів
123
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie