82-річний Мартін Скорсезе вийшов у світ із донькою Франческою і вона його копія

Легендарний американський кінорежисер, продюсер, сценарист і актор — 82-річний Мартін Скорсезе — відвідав щорічний галавечір Музею Американської кіноакадемії. На зірковий захід він прийшов у компанії своєї доньки — 25-річної Франчески.

Дівчина одягла з такої нагоди гламурну золоту сукню на тонких бретельках, яка чудово підкреслювала її фігуру. Вбрання було від відомого бренду Jenny Packham, який також часто обирає принцеса Кейт.

Сукня Франчески була розшита лелітками на спідниці і мала елегантне драпування. На ліфі і бретелях сукня була прикрашена камінням і стразами.

Дівчина дуже схожа на свого знаменитого батька. Її мати — Гелен Морріс, з якою Скорсезе у шлюбі від 1999 року. Франческа, як і її знаменитий батько, займається кінематографом, причому з юних років — у дитинстві вона зіграла у фільмах батька «Відступники», «Хранитель часу» та «Авіатор». Також дівчина активно веде соцмережі й часто знімає TikTok зі своїм батьком — найчастіше це комедійні відео.

Також у Скорсезе є ще дві доньки від двох попередніх шлюбів — Кетрін і Доменіка.