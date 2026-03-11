ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
331
2 хв

92-річна Джоан Коллінз розповіла, скільки разів на тиждень займається спортом і чи робила ін’єкції ботоксу

Зірка розповіла про свої секрети краси.

Юлія Кудринська
Джоан Коллінз

Джоан Коллінз / © Associated Press

91-річна британська акторка Джоан Коллінз, широко відома всім за своєю роллю Алексіс Колбі в серіалі «Династія», дала інтерв’ю журналу Hello! і відомій дієтологині та своїй подрузі Габріеллі Пікок. Вона розповіла, що дає їй змогу підтримувати форму і залишатися активною.

Як виявилося, Джоан зазвичай не снідає, а також не любить перекушувати пізно ввечері. «Ніколи не їм перед сном. Я вважаю, що наш організм — це фабрика, його потрібно правильно годувати. Якщо у вас чудова машина, ви ж не заправлятимете її неякісним бензином. Я дуже вибаглива в їжі», — сказала акторка. І додала, що дуже любить балувати себе молочним шоколадом — він її слабкість.

Улюблений напій Джоан — мартіні, «дуже сухий, без домішок, або дуже гарне біле вино, наприклад, Пуйї-Фюссе або Совіньйон Блан».

Коллінз здивувала тим, що займається спортом чотири рази на тиждень: «Якщо ти добре почуваєшся — ти маєш гарний вигляд. Я впевнена, це важливо, але зараз це вже не так виснажливо. Таких ніг не буває, якщо не займатися спортом!»

Про косметичну хірургію Джоан каже: «Я не вірю в уколи й таке інше. Мені ніколи не робили ін’єкції ботоксу або чогось подібного в обличчя».

Джоан Коллінз / © Getty Images

Джоан Коллінз / © Getty Images

«Мені б і на думку не спало робити щось подібне. Я бачила надто багато жахливих облич. Гадаю, якщо хочеш схуднути, потрібно скоротити споживання калорій. Треба насолоджуватися життям, а не жити на стеблі селери», — відповіла Джоан на запитання про те, що вона думає про популярний серед селебріті оземпік.

Раніше, нагадаємо, Джоан Коллінз у гламурній куртці з блискітками позувала на показі фільму.

Стиль Джоан Коллінз (7 фото)

Джоан Коллинз / © Getty Images

© Getty Images

Джоан Коллинз_3 / © Reuters

© Reuters

Джоан Коллинз / © Getty Images

© Getty Images

Джоан Коллинз_2 / © Getty Images

© Getty Images

Джоан Коллинз / © Getty Images

© Getty Images

Джоан Коллинз_1 / © Getty Images

© Getty Images

Джоан Коллинз_2 / © Getty Images

© Getty Images

331
