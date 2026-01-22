- Дата публікації
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 297
- Час на прочитання
- 1 хв
92-річна Джоан Коллінз у гламурній куртці з блискітками позувала на показі фільму
Легендарна акторка мала чудовий вигляд на заході.
Джоан Коллінз відвідала показ фільму «Вбивство між друзями», який відбувся у кінотеатрі AMC Century City у Лос-Анджелесі.
Акторка обрала для своєї появи образ total black. На ній була гламурна куртка з блискітками і блискавкою-застібкою, блузка, прямі штани і шкіряні рукавички. Взута вона була у чорні замшеві ботильйони.
Аутфіт Коллінз доповнила обʼємною перукою з локонами, яскравим макіяжем із червоною помадою, червоними рум’янами і чорним олівцем, яким підвела очі. На шиї у неї були золоті ланцюжки з підвісками.
Джоан мала чудовий вигляд. На власному прикладі вона доводить, що вік — це лише цифри у паспорті.