92-річна Джоан Коллінз у гламурній куртці з блискітками позувала на показі фільму

Джоан Коллінз / © Getty Images

Реклама

Джоан Коллінз відвідала показ фільму «Вбивство між друзями», який відбувся у кінотеатрі AMC Century City у Лос-Анджелесі.

Акторка обрала для своєї появи образ total black. На ній була гламурна куртка з блискітками і блискавкою-застібкою, блузка, прямі штани і шкіряні рукавички. Взута вона була у чорні замшеві ботильйони.

Джоан Коллінз / © Getty Images

Аутфіт Коллінз доповнила обʼємною перукою з локонами, яскравим макіяжем із червоною помадою, червоними рум’янами і чорним олівцем, яким підвела очі. На шиї у неї були золоті ланцюжки з підвісками.

Реклама

Джоан мала чудовий вигляд. На власному прикладі вона доводить, що вік — це лише цифри у паспорті.