93-річна акторка засудила вибір Сідні Свіні на роль у новому байопіку через її фігуру

28-річна Сідні Свіні зіграє її у майбутньому біографічному фільмі «Скандально!», який розповість про роман голлівудської акторки Кім Новак та співака Семмі Девіса-молодшого.

Роман цієї зіркової пари відбувся 1957 року, якраз у час сегрегації у США, тому окремі верстви населення засуджували, що біла жінка зустрічається з афроамериканцем.

Також на той час Новак мала контракт з Columbia Pictures президент цієї компанії хвилювався, що публічна реакція на їхні стосунки може зашкодити студії. Девісу почали погрожувати каліцтвом, якщо він не припинить роман із кінозіркою Кім Новак.

Стосунки Новак та Девіс закінчилися через весь цей зовнішній тиск, але історія стала відомою і тепер про неї знімають фільм. Кім Новак, якій нараз 93 роки, не одобрила вибір на головну роль Сідні Свіні.

У новому інтерв’ю газеті The Times, 93-річна акторка Кім Новак розповіла свої думки про те, що вибір зірки «Ейфорії» та «Служниці» може викривити враження від історії, а все через фігуру дівчини. На думку Новак Свіні «занадто сексуальна».

«Неможливо, щоб це не були сексуальні стосунки, адже Сідні Свіні виглядає сексуально весь час», — сказав Новак. «Їй зовсім не варто було грати мене».

Свіні поки що не відповіла на ці зауваження. У жовтні вона сказала виданню People, що для неї було «неймовірною честю» зіграти Новак і що вона «дуже рада» зустрітися з нею.

«Я думаю, її історія досі дуже актуальна, адже вона стикалася з Голлівудом і пильною увагою до своїх стосунків і особистого життя, а також із контролем над власним образом», — сказала тоді Свіні. «І, думаю, я багато що з цього мені близьке».

Нагадаємо, що для Свіні ця роль у байопіку не буде чимось новим, адже раніше акторка також зіграла у фільмі «Королева рингу», який розповідав про колишню професійну боксерку Крісті Мартін.