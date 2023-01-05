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У джинсах та лаконічному светрі: зірку "Сутінків" Анну Кендрік сфотографували папараці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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533
Час на прочитання
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У джинсах та лаконічному светрі: зірку "Сутінків" Анну Кендрік сфотографували папараці

Анна Кендрік / Фото: Getty Images

Дівчина вирішила не показувати вибраний образ до ефіру.

37-річна Анна потрапила під приціл фотографів у Лос-Анджелесі, коли прямувала на знімання у розважальній програмі "Джиммі Кіммел у прямому ефірі".

Проте на відміну від багатьох інших зірок, які відвідують це шоу, Анна вирішила вбратися вже безпосередньо перед появою в ефірі. Акторка була одягнена в джинси-скіні, бежевий светр та смарагдове пальто. Також вона несла велику зелену сумку, а ось взута була в бордові черевики.

Вечірню сукню Кендрік несла в руках на вішалці, але ось сховати її від папараці вирішила оригінально — надягла поверх неї сірий плащ з-під якого тільки виглядав "хвіст" вбрання.

Анна Кендрік / © Getty Images
Анна Кендрік / Фото: Getty Images

Розглянути образ вдалося вже під час самого шоу. Це була мінісукня без бретельок, розшита лелітками. Образ акторка доповнила золотими сережками та чорними туфлями-човниками.

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Дата публікації
Перегляди
533
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