А міг статися конфуз: в англійської моделі із сукні ледь не випали пишні груди на церемонії

Крістін Макгіннесс / © Getty Images

Реклама

Англійська модель Крістін Макгіннесс привернула увагу своїм провокаційним образом на церемонії вручення премії Pride Of Britain Awards 2025 у Лондоні.

Красуня з’явилася на червоній доріжці в ефектній чорній блискучій сукні фасону «рибка» з невеликим шлейфом. Вбрання мало високі до плечей рукава-рукавички, нюдову прозору корсетну вставку на тулубі і стегнах і було оздоблене чорним і білим камінням.

Крістін Макгіннесс / © Getty Images

А ще у Крістін було відверте декольте, з якого ледь не випали її пишні груди. Але це зовсім не бентежило білявку — вона з усмішкою сміливо позувала фотографам, демонструючи свої принади.

Реклама

Макгіннесс зібрала волосся у зачіску з випущеним пасмом волосся спереду, зробила вечірній макіяж, прикрасила вуха срібно-чорними сережками, шию — срібним ланцюжком із діамантом, а в руці тримала сумочку-торбу, розшиту стразами.

Нагадаємо, зірка реалітішоу «Острів кохання» Маура Гіггінс на премії Pride Of Britain Awardsу позувала у сміливій «голій» корсетній сукні міді з мереживом.