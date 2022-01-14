У рожевих лосинах та стильному світшоті: Люсі Гейл на прогулянці із собаками

У рожевих лосинах та стильному світшоті: Люсі Гейл на прогулянці із собаками

Акторка Люсі Гейл деякий час не з'являлася на своїх щоденних тренуваннях. Однак вчора її заскочили в місті під час прогулянки з собаками.

Дівчина була одягнена у спортивний образ, що складався з рожевих трикотажних лосин, світшота з принтом тай-дай та кросівок. Через плече Люсі висіла чорна сумка, а на очах були улюблені сонцезахисні окуляри Ray-Ban.

Люсі Гейл / Getty Images

Але акторка не єдина зірка, яка з'являється на вулиці у спортивних образах. Також лосини та світшоти часто носять моделі Гейлі Бібер, Кендал Дженнер, а також дочка Демі Мур Румер.

Кендал Дженнер / Getty Images

Гейлі Бібер / Getty Images

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