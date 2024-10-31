А він красень: супермодель 90-х Лінда Євангеліста вивела у світ єдиного сина

Він одягнув контрастне вбрання і виглядав елегантно.
Супермодель 90-х Лінда Євангеліста почала з'являтися на публіці, а також показувати фотографам свого сина-красеня. Жінка та її єдиний спадкоємець Августин Джеймс Євангеліста відвідали захід WSJ. Magazine Innovators Awards, який відбувся у Нью-Йорку.
Вони прийшли у штанних костюмів і мали дуже стильний вигляд. На Лінді був білий костюм вільного фасону, який вона носила з чорною водолазкою та туфлями, а ось на 18-річному Августині був чорний костюм та чорна сорочка.
Супермодель лише доповнила образ ніжним макіяжем та гламурними сережками-каффами у вухах.
Також із ними на заході позувала Сальма Гаєк. Акторка з'явилася у червоній бандажній сукні від Balenciaga. Вони у чудових відносинах, оскільки батько Августина – мільярдер Франсуа-Анрі Піно – нинішній чоловік Сальми.
Читайте також:
- Знову вся в чорному: Лінда Євангеліста одягла нудне вбрання на церемонію в Нью-Йорку
- Вийшла у світ із сином: супермодель Лінда Євангеліста відвідала світську галавечерю в Нью-Йорку
- У лаконічному чорному вбранні: супермодель 90-х Лінда Євангеліста вийшла у світ у Мілані