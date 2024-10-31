А він красень: супермодель 90-х Лінда Євангеліста вивела у світ єдиного сина

Супермодель 90-х Лінда Євангеліста почала з'являтися на публіці, а також показувати фотографам свого сина-красеня. Жінка та її єдиний спадкоємець Августин Джеймс Євангеліста відвідали захід WSJ. Magazine Innovators Awards, який відбувся у Нью-Йорку.

Вони прийшли у штанних костюмів і мали дуже стильний вигляд. На Лінді був білий костюм вільного фасону, який вона носила з чорною водолазкою та туфлями, а ось на 18-річному Августині був чорний костюм та чорна сорочка.

Супермодель лише доповнила образ ніжним макіяжем та гламурними сережками-каффами у вухах.

Лінда Євангеліста та її син / Фото: Associated Press

Також із ними на заході позувала Сальма Гаєк. Акторка з'явилася у червоній бандажній сукні від Balenciaga. Вони у чудових відносинах, оскільки батько Августина – мільярдер Франсуа-Анрі Піно – нинішній чоловік Сальми.

Лінда Євангеліста, / Фото: Associated Press

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