- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 258
- Час на прочитання
- 1 хв
А вона смілива: Різ Візерспун у купальнику показала, як стрибнула зі скелі в море
49-річна акторка опублікувала в Instagram нове відео, де продемонструвала, як стрибає зі скелі у воду.
Різ, одягнена в чорний суцільний купальник, вилізла на високу скелю і стрибнула звідти вниз. У підписі під роликом Візерспун написала:
«Не завжди почуватимешся готовою, але однаково стрибнеш. Решта прийде дорогою».
Багато її колег відчули шок і захоплення одночасно, залишивши в коментарях Різ багато різних повідомлень.
Джуліанна Мур написала: «О боже!».
Олівія Манн додала: «Це так вражає».
Джессіка Альба просто залишила смайл, що демонструє шок.
А колега Різ по фільму «Ранкове шоу» Дженніфер Еністон просто лайкнула це відео.
Також Різ опублікувала фото зі своєю мамою, яка вчора святкувала день народження, і написала:
«З днем народження мою чудову маму Бетті, яка завжди вчить мене цінувати саморобне мистецтво, квіти в саду, маленьких дітей та всіх собак і коней у світі! 💐🌺🌷 PS Вона обожнює червону помаду, тому я купила їй ось таку, PIP @ westmanatelier 💄».