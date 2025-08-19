ТСН у соціальних мережах

А вона смілива: Різ Візерспун у купальнику показала, як стрибнула зі скелі в море

49-річна акторка опублікувала в Instagram нове відео, де продемонструвала, як стрибає зі скелі у воду.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Різ Візерспун

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ, одягнена в чорний суцільний купальник, вилізла на високу скелю і стрибнула звідти вниз. У підписі під роликом Візерспун написала:

«Не завжди почуватимешся готовою, але однаково стрибнеш. Решта прийде дорогою».

Багато її колег відчули шок і захоплення одночасно, залишивши в коментарях Різ багато різних повідомлень.

Джуліанна Мур написала: «О боже!».

Олівія Манн додала: «Це так вражає».

Джессіка Альба просто залишила смайл, що демонструє шок.

А колега Різ по фільму «Ранкове шоу» Дженніфер Еністон просто лайкнула це відео.

Також Різ опублікувала фото зі своєю мамою, яка вчора святкувала день народження, і написала:

«З днем народження мою чудову маму Бетті, яка завжди вчить мене цінувати саморобне мистецтво, квіти в саду, маленьких дітей та всіх собак і коней у світі! 💐🌺🌷 PS Вона обожнює червону помаду, тому я купила їй ось таку, PIP @ westmanatelier 💄».

Різ Візерспун та її мама Бетті / © Instagram Різ Візерспун

Різ Візерспун та її мама Бетті / © Instagram Різ Візерспун

