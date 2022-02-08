А як же Джулія: Каньє Вест на побаченні з новою копією Кім Кардашян

Можливо у репера Каньє Веста та акторки Джулії Фокс відкриті стосунки, адже в іншому випадку пояснити те, чому він зустрічається з нею і ще однією копією колишньої дружини Кім Кардашян стає все важче і важче.

Нещодавно всі обговорювали роман Веста і Джулії Фокс. Акторка стала першою дівчиною після розлучення, з корою артист публічно вийшов у світ, відвідав Тиждень високої моди в Парижі і навіть знявся у фотосесії.

Каньє Вест та Джулія Фокс / Getty Images

2 лютого Джулія відсвяткувала день народження, яке відвідав Каньє та її друзі. Судячи з публікацій дівчини у соцмережах, бойфренд навіть запросив на її свято відомого фотографа.

Проте вже вчора репера побачили у Малібу після вечері. Каньє ходив до ресторану з двійником своєї колишньої дружини - моделлю Чейні Джонс. Абсурд ситуації в тому, що дівчина була одягнена у речі від Balenciaga, які зараз рекламує Кім. Знімком свого вбрання Чейні поділилася в Instagram і цей образ – копія луку Кім для People's Choice Awards, який вона одягала у грудні 2021 року.

Чейні Джонс

Кім Кардашян на People's Choice Awards / Getty Images

Судячи зі сторінки Чейні, вона явна шанувальниця стилю Кім, адже інші образи теж копіюють суперзірку: довге чорне волосся, аксесуари, макіяж і навіть пози на фото.

Що ж до Джулії, то шанувальники Веста припускають, що вона, можливо, кинула його, оскільки видалила деякі фотографії та відписується від фанакаунтів Веста. Але сама дівчина записала для Instagram Stories відео, в якому наполягає на тому, що чутки про розтавання не відповідають дійсності, а фото вона видалила, оскільки вони їй не подобалися.

Але не можна не відзначити той факт, що у перші тижні стосунків Вест теж намагався зробити зі своєї нової дівчини копію колишньої. У Парижі акторка навіть з'явилася у сріблястих чоботях, як у Кім від Balenciaga.

Каньє Вест та Джулія Фокс / Getty Images

Кім Кардашян / Getty Images

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