А їй личить: Румер Вілліс вперше вийшла у світ з новою зачіскою

А їй личить: Румер Вілліс вперше вийшла у світ з новою зачіскою

Знаменитість відвідала захід у Каліфорнії.

33-річна донька Брюса Вілліса та Демі Мур відвідала прем'єру вистави "Реальне кохання у прямому ефірі", яка відбувалася в Центрі виконавських мистецтв Волліс Анненберг 1 грудня.

Дівчина одягла на захід чорну трикотажну сукню міді, що облягала її фігуру, дуже цікавого крою з імітацією корсета. Образ акторка доповнила коричневими замшевими черевиками та зовсім новою зачіскою – Румер перефарбувала волосся в рудий та накрутила.

Румер Вілліс / Getty Images

Але такі кардинальні зміни у зовнішності дівчини відбулися ще влітку. Варто відзначити, що новий відтінок волосся Румер дуже личить.

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