А їй личить: супермодель Сінді Кроуфорд позувала для фото у синій сукні з галтером

Зірка обрала вбрання насиченого відтінку.
Супермодель 90-х – 58-річна Сінді Кроуфорд – з'явилася на заході у Маямі-Біч. Вона відвідала вечірку Haute Living, щоб відсвяткувати свою появу на їхній обкладинці, для якої позувала в джинсах та косусі.
На захід модель прийшла в темно-синій сукні довжини міді, у якої був хоч і лаконічний, але цікавий дизайн. У вбрання була бретелька-галтер, драпування на спідниці, а також ліфі.
Вбрання Кроуфорд носила в поєднанні зі сріблястими босоніжками, сережками-кільцями та об'ємним укладанням, яке вона робить уже багато років.
Але в косухах вона не лише фотографується. Нещодавно разом із чоловіком Кроуфорд сходила на захід Брукліна Бекхема в Лос-Анджелесі. Син відомого футболіста запустив бренд соусів.
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