ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
1 хв

А їй личить: дівчина Венсана Касселя — Нара Баптіста — приміряла коротку перуку з чубчиком

Дівчина показала в Мережі результат своїх нових зніманнь.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Нара Баптіста

Нара Баптіста

28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста опублікувала у своєму Instagram серію знімків зі своєї нової фотосесії, в якій вона приміряла стильні і навіть екстравагантні образи.

Нара позувала в костюмі з деніму з джинсами-палаццо, у чорній сукні-сітці, хутряній спідниці з високим розрізом у поєднанні з білою сорочкою і краваткою, а також у штучній шубі, яку вона на одному з фото приспустила з плечей.

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Автором фото виступила Kenza Le Bas, яка теж у своєму Instagram показала декілька знімків з дівчиною актора Венсана Касселя.

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Увагу прихильників моделі привернули знімки, на яких Нара позувала в чорній короткій перуці з прямим чубчиком — вона мала незвичний вигляд, адже в житті модель — володарка кучерявого волосся.

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нагадаємо, 7 січня цього року Нара Баптіста народила свою першу дитину — сина Каетано. Його батько — 58-річний актор Венсан Кассель, з яким модель почала зустрічатися 2023 року, незабаром після його розставання з дружиною — моделлю Тіною Кунакі. У Мережі дівчина показала з ним нове фото.

Дата публікації
Кількість переглядів
212
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie