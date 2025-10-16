Нара Баптіста

28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста опублікувала у своєму Instagram серію знімків зі своєї нової фотосесії, в якій вона приміряла стильні і навіть екстравагантні образи.

Нара позувала в костюмі з деніму з джинсами-палаццо, у чорній сукні-сітці, хутряній спідниці з високим розрізом у поєднанні з білою сорочкою і краваткою, а також у штучній шубі, яку вона на одному з фото приспустила з плечей.

Автором фото виступила Kenza Le Bas, яка теж у своєму Instagram показала декілька знімків з дівчиною актора Венсана Касселя.

Увагу прихильників моделі привернули знімки, на яких Нара позувала в чорній короткій перуці з прямим чубчиком — вона мала незвичний вигляд, адже в житті модель — володарка кучерявого волосся.

Нагадаємо, 7 січня цього року Нара Баптіста народила свою першу дитину — сина Каетано. Його батько — 58-річний актор Венсан Кассель, з яким модель почала зустрічатися 2023 року, незабаром після його розставання з дружиною — моделлю Тіною Кунакі. У Мережі дівчина показала з ним нове фото.