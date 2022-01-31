А їй пасує: донька Гайді Клум — Лені — здивувала кардинальною зміною образу

17-річна донька Гайді Клум похизувалася у блогу новою зачіскою.

Лені Клум опублікувала кілька нових фотографій в Instagram та продемонструвала підписникам свій новий образ. Блондинка перефарбувала своє довге волосся у темний колір. І уклала тепер каштанове волосся гарними хвилями для того, щоб сфотографуватися.

"Перерва на обід! Помітили щось інше?" — Запитала у шанувальників дівчина.

Зображена Лені в білому халаті, сидячи на дивані, вона їсть салат і фотографується.

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Однією з тих, хто прокоментував знімки моделі, була її мама Гайді Клум. Вона написала: "Ти прекрасна з будь-яким кольором волосся".

Сама Гайді Клум уже багато років блондинка, і її старша донька Лені теж фарбувалася у світлий колір. Але зараз, напередодні весняного сезону, на який вже всі з нетерпінням чекають, дівчині захотілося змін.

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