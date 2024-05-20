А їй пасує: Джессіка Біл змінила імідж і похизувалася новою зачіскою

Акторка вирішила попрощатися зі своїм волоссям.
42-річна акторка, продюсерка та дружина Джастіна Тімберлейка – Джесіка Біл – вирішила змінити імідж та довжину волосся, з якою ходить вже дуже давно. У своєму Instagram вона спочатку заінтригувала фоловерів фотографією, на якій зображено перукарське крісло та обрізане волосся.
А потім опублікувала відео, де продемонструвала своє перетворення. До речі, нова стрижка – боб-каре – як нам здається, пасує акторці.
У коментарях під відео одразу з'явилися припущення, що, напевно, акторка і відомий співак розлучаються, якщо Джес зважилася на такі зміни. Ми ж думаємо, що Біл просто готується до якоїсь нової ролі.
Нагадаємо, нещодавно також кардинально змінила образ, перефарбувавшись із шатенки в блондинку, модель та екс"ангел" Victoria's Secret – Сара Сампайо. Вона зіграє Єву Тешмахер у новому фільмі про Супермена. Швидше за все, саме для нової ролі моделі довелося провести у кріслі перукаря 11 годин.
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