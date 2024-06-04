А їй пасує: Емілі Ратаковскі з новою зачіскою і в незвичному луку приїхала на роботу

Модель, акторка та письменниця Емілі Ратаковскі потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку на зніманнях нового серіалу.

Ратаковскі приєдналася до команди серіалу "Занадто багато" режисерки Ліни Данем, що знімається для Netflix. Емілі грає роль дівчини на ім'я Поллі одного з головних героїв проєкту.

У перший день знімань публіка могла оцінити і новий екранний образ моделі. Вона з'явилася в кадрі з новою короткою стрижкою (схоже, це перука), у подовжених джинсових шортах та футболці з принтом, а також взута у кросівки. Емілі мала макіяж на обличчі, у вухах золоті сережки-кільця, а на шиї кілька золотих ланцюгів. Дівчина була зазнімкована сидячи на лавці з прохолодним напоєм у руках.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Того ж дня Ратаковскі сфотографували в Нью-Йорку в короткій червоній сукні на одне плече і в кросівках. Вона неквапливо прогулювалася вулицею, прямуючи у своїх справах.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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