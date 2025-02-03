А їй пасує: Емма Робертс змінила імідж і продемонструвала новий колір волосся

Акторка перефарбувала волосся у яскравий колір.
33-річна американська акторка та співачка, племінниця Джулії Робертс – Емма Робертс – широко відома всім за серіалом "Американська історія жахів", здивувала своїх фоловерів у Instagram зміною іміджу. Вона перефарбувала своє світле волосся у рудий – у відтінок під назвою "світанковий червоний".
У коментарях шанувальники засипали зірку компліментами. Чому вона вирішила так кардинально змінити колір волосся – для ролі чи просто так – Емма не розповіла.
Цікаво, що нещодавно Емма виявила бажання зіграти Брітні Спірс у її біографічному фільмі, що стало б цікавим етапом у її акторській кар'єрі.
Раніше, нагадаємо, Емма Робертс у милому луку постала на Тижні моди в Парижі. Вона відвідала показ колекції весна-літо 2025 року бренду Zimmermann у чорній довгій сукні у великий білий горох і з оголеними плечима, прикрашеною великою 3D-квіткою.
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