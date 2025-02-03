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А їй пасує: Емма Робертс змінила імідж і продемонструвала новий колір волосся

А їй пасує: Емма Робертс змінила імідж і продемонструвала новий колір волосся

Емма Робертс / Фото: Getty Images

Акторка перефарбувала волосся у яскравий колір.

33-річна американська акторка та співачка, племінниця Джулії Робертс – Емма Робертс – широко відома всім за серіалом "Американська історія жахів", здивувала своїх фоловерів у Instagram зміною іміджу. Вона перефарбувала своє світле волосся у рудий – у відтінок під назвою "світанковий червоний".

instagram.com/EmmaRoberts / ©
instagram.com/EmmaRoberts

У коментарях шанувальники засипали зірку компліментами. Чому вона вирішила так кардинально змінити колір волосся – для ролі чи просто так – Емма не розповіла.

instagram.com/EmmaRoberts / ©
instagram.com/EmmaRoberts

Цікаво, що нещодавно Емма виявила бажання зіграти Брітні Спірс у її біографічному фільмі, що стало б цікавим етапом у її акторській кар'єрі.

Раніше, нагадаємо, Емма Робертс у милому луку постала на Тижні моди в Парижі. Вона відвідала показ колекції весна-літо 2025 року бренду Zimmermann у чорній довгій сукні у великий білий горох і з оголеними плечима, прикрашеною великою 3D-квіткою.

Емма Робертс / © Getty Images
Емма Робертс / Фото: Getty Images

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