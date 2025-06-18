А їй пасує: норвезька модель Фріда Аасен приміряла панамку українського бренду

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

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30-річна норвезька модель Фріда Аасен поділилася у своєму Instagram фото з відпочинку. Дівчина позувала на пляжі. Вона була одягнена в чорно-білий смугастий топ, а її образ доповнювали сонцезахисні окуляри та солом’яна панамка від українського дизайнера Руслана Багинського.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Зараз на сайті вартість такого головного убору складає 12 600 грн.

Нагадаємо, Фріда Аасен — одна з найуспішніших норвезьких моделей. Її кар’єра почалася після того, як її помітив модельний агент під час її шопінгу в торговому центрі. Вона стала зніматися для відомих брендів і популярних глянцевих журналів. У 2017 і 2018 роках Фріда брала участь у показах Victoria’s Secret.

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Зазначимо, селебріті часто обирають головні убори від Багінського. Наприклад, Моніка Беллуччі позувала у його капелюсі для глянцю, а Мадонна у стильному головному уборі сходила на виставку картин сина. Понад те, Руслан Багинський створював капелюх навіть королеви Великобританії Єлизавети II. Її Величність тоді прийняла подарунок, хоча це була велика рідкість, адже вона скористалася послугами особистого дизайнера головних уборів. Також у кепі від Багінського Періс Гілтон відвезла дітей до Діснейленду.