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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

А їй пасує: топмодель Сара Сампайо приміряла сукні від українського бренду

Дівчина знялася у новій фотосесії для популярного глянцю.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Сара Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

33-річна португальська модель та екс«ангел» Victoria’s Secret — Сара Сампайо — стала головною зіркою червневого випуску португальської редакції Vogue. Дівчина позувала на березі океану та біля скель у ефектних сукнях.

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Нашу увагу, звичайно, привернули дві сукні від українського бренду J’amemme. Сара приміряла білу напівпрозору сукню з плісуванням і ніжну багатошарову до підлоги.

Сара Сампайо в J’amemme / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо в J’amemme / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо в J’amemme / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо в J’amemme / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо в J’amemme / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо в J’amemme / © Instagram Сари Сампайо

Також Сампайо позувала в напівпрозорій сукні, розшиті різнокольоровими стразами, в міні, що нагадує водорості, а також в красивій пишній сукні кольору Тіффані.

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Волосся дівчини було покладено з «мокрим» ефектом, а на її обличчі був натуральний макіяж із перламутровими тінями.

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Раніше, нагадаємо, Сара Сампайо в обіймах бойфренда сяяла на вечірці «Оскара». Вона відвідала Vanity Fair Oscar Party разом зі своїм бойфрендом — сином актора Джека Ніколсона, Рейєм. Модель вибрала для виходу у світ кутюрну сукню від Zuhair Murad без бретельок, розшиту камінням та з чорним поясом із бантом на талії.

Сара Сампайо і Рей Ніколсон / © Getty Images

Сара Сампайо і Рей Ніколсон / © Getty Images

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Ліла Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Ліла Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
125
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