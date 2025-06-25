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- Шоу-бізнес
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А їй пасує: топмодель Сара Сампайо приміряла сукні від українського бренду
Дівчина знялася у новій фотосесії для популярного глянцю.
33-річна португальська модель та екс«ангел» Victoria’s Secret — Сара Сампайо — стала головною зіркою червневого випуску португальської редакції Vogue. Дівчина позувала на березі океану та біля скель у ефектних сукнях.
Нашу увагу, звичайно, привернули дві сукні від українського бренду J’amemme. Сара приміряла білу напівпрозору сукню з плісуванням і ніжну багатошарову до підлоги.
Також Сампайо позувала в напівпрозорій сукні, розшиті різнокольоровими стразами, в міні, що нагадує водорості, а також в красивій пишній сукні кольору Тіффані.
Волосся дівчини було покладено з «мокрим» ефектом, а на її обличчі був натуральний макіяж із перламутровими тінями.
Раніше, нагадаємо, Сара Сампайо в обіймах бойфренда сяяла на вечірці «Оскара». Вона відвідала Vanity Fair Oscar Party разом зі своїм бойфрендом — сином актора Джека Ніколсона, Рейєм. Модель вибрала для виходу у світ кутюрну сукню від Zuhair Murad без бретельок, розшиту камінням та з чорним поясом із бантом на талії.